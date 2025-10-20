Chi è Rodrigo Paz Pereira il nuovo presidente di centrodestra della Bolivia

Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partito democratico cristiano (Pdc), ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali boliviane, ottenendo il 54,4 per cento dei voti e superando il conservatore di destra Jorge Quiroga. È dunque ufficialmente terminato il dominio del partito di sinistra Movimiento al Socialismo (Mas), al governo del Paese sudamericano dal 2006. Con il trentadue per cento, Paz aveva trionfato anche al primo turno delle elezioni ad agosto, ribaltando la maggior parte dei sondaggi. La sua nomina arriva in un periodo economicamente molto delicato per la Bolivia, da sempre uno degli Stati più poveri del Sudamerica: il 15,8 per cento della popolazione vive con meno di 3,1 dollari al giorno e il 9,1 per cento con meno di 1,9 dollari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it