Colpito da un mattone mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. È morto così Raffaele Marianella, l'autista ucciso dalla sassaiola di domenica notte contro il pullman dei tifosi del Pistoia, formazione militante nella serie A2 di basket, che aveva appena terminato una gara (vinta) a Rieti. In quel momento la vittima sedeva nel sedile accanto al conducente, era il secondo autista e stava affiancando il collega, pronto a dargli il cambio lungo il viaggio verso Pistoia. Originario di Roma ma residente in provincia di Firenze, era ormai prossimo alla pensione: aveva 65 anni e aveva speso pressoché l'intera vita lavorativa a bordo dei bus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi