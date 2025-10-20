Chi è Othmane Maamma MVP dei Mondiali U20 che sembra una copia impressionante di Cristiano Ronaldo

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Marocco ha fatto l'impresa ai Mondiali Under 20 trascinato dal talento di Maamma, premiato come miglior giocatore del torneo: chi è il talento emergente del Watford che a molti in campo ricorda Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Othmane Maamma - Othmane Maamma, attaccante del Montpellier, ha collezionato 3 presenze, per un totale di 56 minuti. Si legge su corrieredellosport.it

