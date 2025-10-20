Chi è Maria Stella Allevi la sorella di Giovanni Allevi morta a 57 anni
È toccante il ricordo che Giovanni Allevi ha riservato alla sorella Maria Stella Allevi. In occasione dell'uscita del docufilm "Allevi - Back to life " - presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening - il compositore e musicista ha omaggiato la sorella, morta nel 2022, dedicandole il film, che racconta il suo ritorno alla vita dopo la scoperta della malattia, il mieloma multipl o. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 17, 18 e 19 novembre, ma in occasione dell'anteprima romana Allevi ha trovato un momento per parlare dell'amata sorella: " Se n'è andata poco dopo la mia diagnosi, aggiungendo sgomento al mio dolore ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Il giorno 26 Settembre è mancata all'affetto dei suoi cari Vallazza Maria Stella. Lascia un messaggio di condoglianze: https://onoranzefunebrifranchetto.com/invia-condoglianze/?id=15167 - facebook.com Vai su Facebook
Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi: "Mia sorella Stella, il gigante della mia vita" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Cinema di Roma, Giovanni Allevi: 'Mia sorella Stella, il gigante della mia vita' ... Come scrive tg24.sky.it
Giovanni Allevi: “Racconto il mieloma in un film dedicato a mia sorella Stella, morta poco dopo la diagnosi” - Giovanni Allevi ha raccontato in un documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma la malattia, il mieloma che lo ha colpito nel 2022 ... Scrive fanpage.it
Maria Stella Allevi morta suicida ad Ascoli: la sorella di Giovanni aveva in programma oggi una visita specialistica a Milano - Maria Stella Allevi, sorella maggiore del compositore Giovanni Allevi, è morta oggi ad Ascoli Piceno. Scrive ilmattino.it