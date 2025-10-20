Chi è Maria Stella Allevi la sorella di Giovanni Allevi morta a 57 anni

È toccante il ricordo che Giovanni Allevi ha riservato alla sorella Maria Stella Allevi. In occasione dell'uscita del docufilm "Allevi - Back to life " - presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening - il compositore e musicista ha omaggiato la sorella, morta nel 2022, dedicandole il film, che racconta il suo ritorno alla vita dopo la scoperta della malattia, il mieloma multipl o. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 17, 18 e 19 novembre, ma in occasione dell'anteprima romana Allevi ha trovato un momento per parlare dell'amata sorella: " Se n'è andata poco dopo la mia diagnosi, aggiungendo sgomento al mio dolore ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

