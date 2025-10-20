Chi è Linda Pani dell' Eredità | età lavoro fidanzato origini Instagram
Da lunedì 20 ottobre torna su Rai 1 la nuova edizione de "L'Eredità", game show che allieta il preserale di tanti telespettatori. Accanto al padrone di casa Marco Liorni troviamo le "Professoresse" Greta Zuccarello e Linda Pani, note al pubblico già nella scorsa edizione. Ed è proprio di. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al fianco del conduttore confermate le due professoresse: Linda Pani e Greta Zuccarello - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Linda Pani, la nuova Professoressa de L’Eredità - Classe 1999, nata a Venezia ma cresciuta in provincia di Treviso, Linda Pani ha sempre sognato, fin da bambina, di affermarsi come artista. Lo riporta dilei.it