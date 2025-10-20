Chi è l’imprenditore cinese ZHENG WANHUA citato da Report su Rai3
La trasmissione ha collegato diversi recenti fatti di cronaca—come un tentato omicidio, l’invio di pacchi bomba e intimidazioni legate al controllo della prostituzione—a una più ampia escalation criminale confermata dallo stesso procuratore di Prato, Luca Tescaroli. Secondo “Report”, in Italia opererebbe una sorta di “Stato parallelo” cinese, che includerebbe oltre 400 banche clandestine, commissariati di polizia segreti e persino un tribunale penale clandestino a Roma. Prato, in questo contesto, è vista come un “laboratorio” per strategie poi replicate altrove. L’indagine ha fatto luce anche sullo sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Citypescara.com
