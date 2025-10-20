Chi è la superstar che ha incantato Roma
Un ritorno al Roma Cinema Fest 2025 che ha mostrato la quintessenza della sua forza interiore e della sua eleganza, tra cinema, moda e impegno sociale. Un red carpet di pura classe. Angelina Jolie è stata la protagonista assoluta del Roma Cinema Fest 2025, dove ha presentato "Couture", il nuovo film diretto da Alice Winocour. Sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica, l'attrice premio Oscar ha incarnato la quintessenza dell'eleganza contemporanea, avvolta in un sofisticato abito nero Alberta Ferretti, minimalista e magnetico, con una profonda scollatura sulla schiena che lasciava intravedere i celebri tatuaggi Sak Yant.
