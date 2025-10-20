Chi è Ivana Castorina del GF | storia com’era prima nome di nascita età Instagram marito lavoro
Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 c’è Ivana Castorina. La gieffina è entrata nella seconda settimana di questa edizione, la prima condotta da Simona Ventura e ha una storia bellissima da raccontare al pubblico. Ciò che ha vissuto emoziona e può aiutare tantissime persone, che si ritrovano a vivere in un corpo che non sentono sia il loro. Questo è stato il caso di Ivana, che nata nel corpo maschile, ha deciso di essere davvero sé stessa, mostrandosi per ciò che sente di essere: una bellissima donna. Nella Casa ha parlato della sua transessualità e sono spuntate anche varie foto che la ritraggono com’era prima della transizione, dettaglio che incuriosisce molti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
