Chi è Giovanni Cavaretta l’ex compagno di Beppe Convertini | Avrebbe voluto fare coming out prima o poi

Metropolitanmagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A Roma gira voce che Beppe Convertini abbia una  consolidata storia d’amore con una persona più giovane di lui  che da svariati anni sta facendo fuochi e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo. I due convivono già da tempo in una romantica mansardina a pochi passi da Piazza Vittorio”. Ma non è finita qui. “Si mormora che molto presto la coppia verrà allo scoperto e che un segreto di Pulcinella sarà reso pubblico”, questa l’indiscrezioni e le parole di Dandolo su Dagospia. Al momento, dunque, l’identità della fiamma di Beppe resta top secret. “Beppe Convertini è gay”, le parole dell’ex. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

