Chi è George Santos l’uomo che ha ingannato l’America | ascesa condanna e perdono di Donald Trump

Dalla folgorante carriera politica alle bugie che lo hanno travolto, fino alla clamorosa commutazione di pena firmata da Trump. La parabola di George Santos, tra ambizione, menzogna e redenzione. L’ascesa di un illusionista politico. Quando George Santos vinse le elezioni nel 2022, della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti del 2022, cioè le midterm elections, sembrava incarnare il sogno americano. Giovane, figlio di immigrati, sicuro di sé e con una retorica moderna: era la promessa di un Partito Repubblicano che voleva mostrarsi rinnovato. Ma sotto la superficie brillante si nascondeva un mosaico di falsità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ex deputato Repubblicano statunitense George Santos &#232; stato condannato a più di 7 anni di carcere - Venerdì un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato l’ex deputato Repubblicano George Santos a più di 7 anni di carcere per truffa telematica e furto d’identità aggravato. Da ilpost.it

