Chi è Armando Izzo calciatore e fidanzato di Raffaella Fico
Armando Izzo è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico. Un amore nato in sordina ma diventato subito importante e soprattutto condiviso sui social. Una sorta di rinascita per entrambi, che hanno alle spalle delle relazioni finite male, dei figli, e sono desiderosi di vivere un nuovo rapporto complice e unico. Ma prima di essere il compagno della Fico, Izzo è soprattutto un calciatore, molto noto nell’ambiente per via delle sue qualità tecniche ma anche per una spiacevole vicenda che lo ha visto – ingiustamente – coinvolto con il calcioscommesse e con la criminalità organizzata. Accuse che hanno macchiato il suo percorso professionale e che poi si sono rivelate del tutto infondate. 🔗 Leggi su Dilei.it
