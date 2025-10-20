Chi c' è dietro le sassate al pullman che hanno ucciso l' autista Raffaele Marianella
Ci sono già delle prime novità dalle indagini sulla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del bus preso a sassate dai tifosi della Sebastiani Rieti basket. A bordo del pullman stavano viaggiando i sostenitori dell'Estra Pistoia basket, di ritorno dalla gara contro la formazione laziale. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La piazza è violenta, e i fomentatori si nascondono dietro la maschera della codardia: Conte, Schlein e compagni, dove siete? - facebook.com Vai su Facebook