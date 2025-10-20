Chi c' è dietro le sassate al pullman che hanno ucciso l' autista Raffaele Marianella sulla Terni-Rieti
Ci sono già delle prime novità dalle indagini sulla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del bus preso a sassate dai tifosi della Sebastiani Rieti basket. A bordo del pullman stavano viaggiando i sostenitori dell'Estra Pistoia basket, di ritorno dalla gara contro la formazione laziale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
Ancora un Dramma in Sicilia: un cane ucciso a sassate in pieno centro. Ho denunciato gli autori di questo gravissimo reato e chiesto una condanna esemplare, insieme con il Partito Animalista Italiano . A Palermo un cane di quartiere è stato trovato morto in u - facebook.com Vai su Facebook