Chery ha presentato una batteria allo stato solido da 600 Wh kg La promessa di un' autonomia di 1.300 km

Anche Chery si unisce al nutrito gruppo di aziende che prevede di entrare introduzione di serie con le batterie allo stato solido entro il 2027. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Chery ha presentato una batteria allo stato solido da 600 Wh/kg. La promessa di un'autonomia di 1.300 km

Chery presenta batteria allo stato solido da 600 Wh/kg con un’autonomia di 1.300 km - Alla Chery Global Innovation Conference 2025 a Wuhu, Chery Automobile ha presentato il suo primo modulo batteria allo stato solido sviluppato internamente, con una densità energetica di 600 Wh/kg, tra ... Riporta motorionline.com

