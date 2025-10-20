Che weekend per la quarto di litro di Unipd sul circuito di Aragón
Il team dell’Università di Padova ha concluso con successo all’VIII edizione di MotoStudent, la competizione internazionale dedicata a studentesse e studenti universitari di ingegneria, impegnati nella progettazione e realizzazione di un prototipo di moto si è svolta dal 15 al 19 ottobre, al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Quarto – e non ultimo – weekend di Ottobre Rosso per questa lunga edizione 2025. Venerdì 24, in collaborazione con l’ANPI Gino Lombardi, si parlerà di Resistenza sulle Alpi Apuane: l’incontro sarà presentato dal nostro Filippo Fambrini e vedrà avvicendars - facebook.com Vai su Facebook