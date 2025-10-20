Che weekend per la quarto di litro di Unipd sul circuito di Aragón

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team dell’Università di Padova ha concluso con successo all’VIII edizione di MotoStudent, la competizione internazionale dedicata a studentesse e studenti universitari di ingegneria, impegnati nella progettazione e realizzazione di un prototipo di moto si è svolta dal 15 al 19 ottobre, al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

