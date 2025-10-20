Ai piedi del Boss. Fabio Fazio a Che tempo che fa intervista Bruce Springsteen, uno degli ultimi grandi rocker "generazionali" della musica mondiale, e trasforma il faccia a faccia in un comizio politico contro "le destre" al potere, da Donald Trump a Giorgia Meloni. E mentre la leggenda del New Jersey parla, al conduttore del Nove non resta che annuire convinto e soddisfatto. "È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo", attacca subito Springsteen in collegamento, insieme a Jeremy Allen White, l'attore che lo ha interpretato nel biopic Springsteen: Liberami dal nulla " in uscita il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, Springsteen fa il comizio e Fazio annuisce