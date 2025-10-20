Che tempo che fa Springsteen fa il comizio e Fazio annuisce
Ai piedi del Boss. Fabio Fazio a Che tempo che fa intervista Bruce Springsteen, uno degli ultimi grandi rocker "generazionali" della musica mondiale, e trasforma il faccia a faccia in un comizio politico contro "le destre" al potere, da Donald Trump a Giorgia Meloni. E mentre la leggenda del New Jersey parla, al conduttore del Nove non resta che annuire convinto e soddisfatto. "È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo", attacca subito Springsteen in collegamento, insieme a Jeremy Allen White, l'attore che lo ha interpretato nel biopic Springsteen: Liberami dal nulla " in uscita il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ill leggendario Bruce Springsteen e la nuova stella Jeremy Allen White a Che Tempo Che Fa con il film “Springsteen: Liberami dal Nulla” - facebook.com Vai su Facebook
Stasera ospiti a Che tempo che fa ci saranno #Springsteen e #JeremyAllen. #CTCF - X Vai su X
Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier - Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springsteen: Liberami dal Nulla”, tra musica, cinema e introspezione artistica. Segnala libero.it
Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 ottobre 2025 - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 19,30. Da tpi.it
Bruce Springsteen a Fabio Fazio: «Se la mia America esiste ancora? Ho dei dubbi». Clip - Cosa ha detto Bruce Springsteen a Che tempo che fa (puntata del 20/10). Secondo style.corriere.it