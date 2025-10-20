Che Tempo Che Fa le pagelle del 19 ottobre | Littizzetto e la frecciata alla Rai 7 Maionchi voce della verità 10

Dilei.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pupi Avati, Bruce Springsteen, Jeremy Allen White . tanti gli ospiti che si sono susseguiti, seppur in collegamento, a Che Tempo Che Fa nella puntata del 19 ottobre. E forse accettano tutti (e molti sperano nell’invito) proprio perché ogni volta è una festa, come ha detto lo stesso Avati, che ha commosso gli spettatori parlando di sua moglie Amelia Turri, che viene chiamata affettuosamente “Nicola”. E ancora la “frecciata” della Littizzetto alla Rai, Fazio incontenibile e il cult di Virginia Raffaele: le nostre pagelle. Pupi Avati, le parole per la moglie. Voto: 8. Pupi Avati, grande regista e sceneggiatore, è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in collegamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 19 ottobre: Littizzetto e la frecciata alla Rai (7), Maionchi voce della verità (10)

