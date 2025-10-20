Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto per Giorgia Meloni

È indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la letterina di Luciana Littizzetto nella puntata del 19 ottobre di “ Che Tempo Che Fa “, condotta da Fabio Fazio sul Nove. La comica fa riferimento a Sharm el-Sheikh, il vertice durante il quale la premier è finita ai margini delle foto ufficiali per la presenza ingombrante di Trump. “ Anche nella foto ufficiale stavi all’estrema destra, il che forse ti avrà fatto anche piacere, ma è talmente di lato che stavi per sconfinare in Libia”, ha detto. Poi il commento sul comportamento del presidente americano che ha detto alla premier: “Posso dirti che sei bellissima, non ti dispiace, no?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - "Che tempo che fa", la letterina di Luciana Littizzetto per Giorgia Meloni

Leggi anche questi approfondimenti

la Repubblica. . "Cara Meloni, chi ti scrive è una donna come te che ti ha vista a Sharm in quella storica giornata, ancora una volta impallata da Trump. Ma perché lasci che lui e gli altri leader ti trattino così?", a Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto - facebook.com Vai su Facebook

Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto allo Spid: “Una via crucis digitale” - X Vai su X

Luciana Littizzetto, Giorgia Meloni e Trump, e la letterina a Che Tempo Che Fa diventa virale VIDEO - Nel nuovo episodio di Che Tempo Che Fa, in onda su NOVE, Luciana Littizzetto ha conquistato il pubblico con una delle sue celebri letterine satiriche. Come scrive ilgazzettino.it

La ‘letterina’ di Littizzetto a Meloni: “Non farti trattare così da Trump. Al lavoro non siamo belle, ma brave e intelligenti” - Nella puntata di 'Che Tempo Che Fa' di domenica Luciana Littizzetto ha dedicato una delle sue celebri 'letterine' alla Premier Giorgia Meloni ... Da dire.it

Littizzetto scrive a Meloni: "Perché ti fai trattare così? A lavoro non siamo 'belle', semmai 'brave'". Il video - Le parole della comica durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 19 ottobre ... Secondo today.it