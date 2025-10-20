Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto per Giorgia Meloni

È indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la letterina di Luciana Littizzetto nella puntata del 19 ottobre di “ Che Tempo Che Fa “, condotta da Fabio Fazio sul Nove. La comica fa riferimento a Sharm el-Sheikh, il vertice durante il quale la premier è finita ai margini delle foto ufficiali per la presenza ingombrante di Trump. “ Anche nella foto ufficiale stavi all’estrema destra, il che forse ti avrà fatto anche piacere, ma è talmente di lato che stavi per sconfinare in Libia”, ha detto. Poi il commento sul comportamento del presidente americano che ha detto alla premier: “Posso dirti che sei bellissima, non ti dispiace, no?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

