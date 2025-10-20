Che cos’è lo skin cycling e perché vale la pena provarlo

Si chiama skin cycling, ed è un vero e proprio “workout” per la pelle. Il termine lo ha coniato la dermatologa Whitney Bowe, ed ha immediatamente spopolato su TikTok. Si tratta di una beauty routine ciclica, strutturata in quattro notti. Il principio è l’alternanza: prodotti esfolianti e riparatori vengono utilizzati per stimolare il turnover cellulare, la rigenerazione cutanea e dare tempo alla pelle per abituarsi gradualmente all’ esfoliazione. Cos’è e come funziona lo skin cycling. Ma quando si parte? Il momento migliore è la notte. Durante questa routine, infatti, si utilizzano alcuni acidi esfolianti che potrebbero essere fotosensibilizzanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Che cos’è lo skin cycling (e perché vale la pena provarlo)

