La cucina emotiva è l’arte di trasformare gli ingredienti in emozioni. Non si tratta solo di nutrire il corpo, ma di trasformare il momento del pasto in un esperienza sensoriale unica e indimenticabile. La cucina emotiva e i colori che parlano al cervello. Nella cucina emotiva, i colori, non servono solo a rendere il piatto visivamente “bello”, sono potenti stimolatori di emozioni e sensazioni. Ogni colore può influenzare il nostro umore e il modo in cui percepiamo il cibo. Rosso, arancione e tonalità calde stimolano energia, entusiasmo e appetito. Un’insalata con peperoni rossi e pomodoro può risvegliare vitalità e positività, rendendo il pasto un vero boost emotivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Che cos'è la cucina emotiva (e come trasforma ogni piatto in un viaggio sensoriale)