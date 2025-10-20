Che cosa è successo a Bradley Cooper? Quello non è lui è uno arrivato terzo a un concorso di suoi sosia | la faccia dell’attore scatena i commentatori

Che è successo, Bradley? Sì, ‘stiamo parlando con te’. Mettiamo da parte le citazioni e andiamo al punto: Bradley Cooper, 50 anni, ha rilasciato un’intervista a @enews e, da lì, sui social di mezzo mondo diversi account hanno cominciato a interrogarsi su cosa sia successo al viso dell’attore. “Quel tizio è arrivato terzo a un concorso per sosia di Bradley Cooper”, “Possiamo per favore normalizzare l’invecchiamento naturale?”, il tiro dei commenti. E questo secondo, in particolare, è centrale: si notano, sul volto del talentuoso attore, alcune differenze, per esempio sulle palpebre superiori ma anche una forma più ‘tondeggiante’ dei contorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

