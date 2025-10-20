ChatGPT gli dà i numeri giusti della lotteria e una coppia del Michigan finirà di pagare il mutuo

Una storia che sembra uscita da un film di fantascienza diretto da Frank Capra è diventata realtà per Tammy e David Carvey, una coppia residente a Wyandotte, nel Michigan. La protagonista di questa vicenda ha vinto ben 100 mila dollari alla lotteria online Powerball grazie ai numeri suggeriti da ChatGPT, il celebre software di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Un colpo di fortuna che le permetterà di estinguere completamente il mutuo della sua casa e di mettere da parte il denaro rimanente per il futuro. L’estrazione vincente si è tenuta lo scorso 6 settembre, quando i numeri 11, 23, 44, 61, 62 e 17 sono stati estratti dalla lotteria Powerball. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - ChatGPT gli dà i numeri giusti della lotteria e una coppia del Michigan finirà di pagare il mutuo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chiede i numeri a ChatGPT e vince 100.000 dollari: una storia incredibile - X Vai su X

Ha chiesto all'intelligenza artificiale di suggerirle i numeri per il Powerball e ha vinto una fortuna: "Eravamo increduli" - facebook.com Vai su Facebook

“ChatGPT ha ucciso mio figlio”, una famiglia ha fatto causa ad OpenAI per il suicidio di un adolescente - All'epoca della morte, avvenuta lo scorso aprile, la famiglia era ignara del fatto che il chatbot avesse idealizzato il suicidio nelle interazioni con l'adolescente, contribuendo secondo l'accusa ad ... Secondo wired.it

ChatGpt inaccessibile per oltre un’ora. OpenAi: “Problemi risolti” - Il chatbot di intelligenza artificiale di OpneAi intorno alle 9:15 ha avuto rallentamenti, registrati da molti siti. Scrive repubblica.it