Charlotte M | Taxi? Volevo una canzone che mi facesse stare bene
A soli diciassette anni, Charlotte M. è già una delle voci più amate dalla Gen Z. Cantante, attrice, doppiatrice e influencer con milioni di follower, adesso sta spopolando con il suo ultimo brano, Taxi, dal ritmo contagioso ma con un messaggio importante di costruzione e crescita personale. Mentre il video, girato a Los Angeles, parla di un viaggio visivo che unisce cultura street e moda contemporanea. Tra tramonti dorati, murales colorati e scene di vita urbana, trasmette vibrazioni estive, pop e vivaci, dove la protagonista incarna una generazione che fonde arte, stile e libertà. Charlotte M. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Charlotte M - Il film Flamingo Party: una clip in anteprima esclusiva del teen movie con la celebre youtuber - Il film Flamingo Party di Emanuele Pisano, che rappresenta il debutto al cinema della youtuber quattordicenne, con oltre 1 milione di ... Si legge su comingsoon.it