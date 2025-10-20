Champions League su Sky e NOW | Inter Napoli e Atalanta a caccia di punti

Sportface.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza giornata della League Phase: martedì Union Saint-Gilloise-Inter e PSV-Napoli, mercoledì Atalanta-Slavia Praga. Real Madrid-Juve solo su Prime Video. Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,   tutta da vivere su  Sky  e  in streaming su  NOW  con 185 partite su 203 in esclusiva  fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su  Sky Sport  con  17 partite  da seguire anche in contemporanea grazie a  Diretta Gol. Domani  alle 21  in campo  Union Saint-Gilloise-Inter  (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)   e  PSV Eindhoven-Napoli  (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

champions league sky nowChampions League su Sky e NOW: Inter, Napoli e Atalanta a caccia di punti - Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 ... Scrive sportface.it

champions league sky nowChampions: la terza sinfonia su Sky con Inter, Napoli e Atalanta. Amazon Prime Video trasmetterà Real Madrid-Juventus - Champions: la terza sinfonia su Sky con Inter, Napoli e Atalanta. Si legge su igizmo.it

champions league sky nowInter, show in allenamento prima della Champions: falli, VAR e sorrisi durante il torello - Le sei vittorie di fila tra Serie A e Champions hanno riportato il buon umore alla squadra di Chivu, che martedì a Bruxelles affronta l'Union Saint- sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Champions League Sky Now