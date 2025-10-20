Champions League PSV-Napoli | probabili formazioni e orari tv Conte e il rebus McTominay
Napoli, 20 ottobre 2025 - Cercare nella Champions League il pronto riscatto dopo un doloroso tonfo in campionato: il Napoli, vittorioso contro lo Sporting dopo aver perso per mano del Milan, sa come si fa e stavolta, reduce dal ko con il Torino, tocca andare a caccia del bis dello medesimo spartito. Una variazione sul tema però c'è, perché stavolta il teatro del match contro il PSV Eindhoven, in programma martedì 21 ottobre alle 21, non sarà il Maradona, mai come quest'anno un grande alleato, bensì il Philips Stadion. Le probabili formazioni. PSV Eindhoven (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
“MI ASPETTAVO PIÙ MINUTAGGIO PER LANG”: sentite il tecnico del PSV Alla vigilia del match di Champions League col Napoli, Peter Bosz si è soffermato sul complicato impatto in maglia Napoli per l'ex di turno, da lui allenato nelle scorse stagioni con il - facebook.com Vai su Facebook
Il primo gol in Women's Champions League di Eva Schatzer: un gioiello - X Vai su X
Champions: il Napoli in Olanda per sfatare il tabù Psv - Nella terza giornata del torneo, la squadra di Antonio Conte vola in Olanda per affrontare il Psv Ein ... Riporta tuttosport.com
Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... corrieredellosport.it scrive
Pagina 2 | Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... Riporta corrieredellosport.it