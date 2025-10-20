Champions League | il programma della terza giornata Orari e dove vedere le partite in tv

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ottobre 2025 – Sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate di Champions League e spettacolo assicurato. A sei punti Bayern, Real, Psg, Inter, Arsenal e il sorprendente Qarabag, tutte con due vittorie, ma la nuova formula della competizione non permette rilassamenti e tutto è ancora in gioco per i primi 24 posti (playoff) e i primi 8 (ottavi di finale). L’Inter è quella messa meglio tra le italiane e nella terza giornata affronterà in trasferta l’ Union Saint Gilloise, capace di vincere in trasferta con il PSV ma di perdere nettamente in casa col Newcastle 0-4. Devono invece risalire le altre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

champions league il programma della terza giornata orari e dove vedere le partite in tv

© Sport.quotidiano.net - Champions League: il programma della terza giornata. Orari e dove vedere le partite in tv

Leggi anche questi approfondimenti

champions league programma terzaChampions League: il programma della terza giornata. Orari e dove vedere le partite in tv - Quattro italiane in campo e big match della Juventus contro il Real Madrid di Xabi Alonso. Riporta sport.quotidiano.net

champions league programma terzaUnion SG-Inter: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario della terza giornata di Champions - L'Inter si gode il successo all'Olimpico con la Roma ma deve già proiettarsi alla trasferta di Champions League contro l'Union Saint- Secondo msn.com

Dove vedere in tv Union SG-Inter, Champions League calcio: orario, programma, streaming - Siamo pronti per vivere l'attesissima terza giornata della fase iniziale della Champions League 2025- Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Programma Terza