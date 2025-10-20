Champions League | il programma della terza giornata Orari e dove vedere le partite in tv

Roma, 20 ottobre 2025 – Sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate di Champions League e spettacolo assicurato. A sei punti Bayern, Real, Psg, Inter, Arsenal e il sorprendente Qarabag, tutte con due vittorie, ma la nuova formula della competizione non permette rilassamenti e tutto è ancora in gioco per i primi 24 posti (playoff) e i primi 8 (ottavi di finale). L’Inter è quella messa meglio tra le italiane e nella terza giornata affronterà in trasferta l’ Union Saint Gilloise, capace di vincere in trasferta con il PSV ma di perdere nettamente in casa col Newcastle 0-4. Devono invece risalire le altre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

