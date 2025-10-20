Champions League 2025-26 le partite del 21 e del 22 ottobre | le italiane in campo i big match Dove vederle in TV e in Streaming

La Champions League 2025-26 torna protagonista questa settimana con la terza giornata della fase a gironi. Napoli, Inter, Atalanta e Juventus scendono in campo per un turno che potrà dire già molto sul loro futuro nel massimo torneo continentale. Si giocherà, come di consueto, in due giorni: martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle partite in programma, con focus sulle italiane in campo e sui big match. Martedì 21 ottobre. Le italiane in campo il 21 ottobre. PSV Eindhoven vs Napoli: trasferta insidiosa per i partenopei in Olanda, contro una formazione storicamente impegnativa in Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League 2025-26, le partite del 21 e del 22 ottobre: le italiane in campo, i big match. Dove vederle in TV e in Streaming

