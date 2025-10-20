cesate angela e la battaglia contro il tumore al seno nel libro come in un tunnel

Cesate, “Come in un tunnel”, il libro di Angela Tavarnesi. È il 16 gennaio 2023 quando Angela Tavarnesi, 46 anni, riceve dall’ospedale una telefonata: “Signora, ha un tumore al seno”. Una diagnosi arrivata dopo una serie di esami che all’inizio sembravano rassicuranti, ma che dopo ulteriori accertamenti si sono rivelati una delle notizie più difficili . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

