Cesate Angela e la battaglia contro il tumore al seno nel libro Come in un tunnel
Cesate, “Come in un tunnel”, il libro di Angela Tavarnesi. È il 16 gennaio 2023 quando Angela Tavarnesi, 46 anni, riceve dall’ospedale una telefonata: “Signora, ha un tumore al seno”. Una diagnosi arrivata dopo una serie di esami che all’inizio sembravano rassicuranti, ma che dopo ulteriori accertamenti si sono rivelati una delle notizie più difficili . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
