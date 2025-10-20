Cerno inchioda Schlein | Ranucci giornalista libero orribile affibbiargli la tessera del Pd 

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd alla frutta prova ad arruolare Sigfrido Ranucci. Elly Schlein butta in politica la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista di Report asserendo che si tratta di un'intimidazione della destra contro una testata di sinistra. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cerno inchioda schlein ranucci giornalista libero orribile affibbiargli la tessera del pd160

© Iltempo.it - Cerno inchioda Schlein: Ranucci giornalista libero, orribile affibbiargli la tessera del Pd 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cerno inchioda schlein ranucciCerno: la sparata di Schlein contro l'Italia e quella patente che Ranucci non merita - Noi ingenui giornalisti, consapevoli che esistono scontri politici e diverse visioni del Paese, perfino legittime se non auspicabili in una ... Segnala iltempo.it

Cerno: con me l'Italia diventerà l'Ellystan - La leader del Pd Elly Schlein, dopo anni di opposizione al grido «Abbasso Meloni, brutta e fascista», ha dedicato qualche minuto ad esporre agli italiani il suo ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Cerno Inchioda Schlein Ranucci