Cerno inchioda Schlein | Ranucci giornalista libero orribile affibbiargli la tessera del Pd
Il Pd alla frutta prova ad arruolare Sigfrido Ranucci. Elly Schlein butta in politica la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista di Report asserendo che si tratta di un'intimidazione della destra contro una testata di sinistra. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
