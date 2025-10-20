Cercano di riportare la pace in una famiglia e vengono minacciati con un martello e una pala | arrestato 44enne

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervengono per una lite in famiglia, con l'obiettivo - come al solito - di riportare la calma ed evitare disgrazie. Si trovano però davanti un quarantaquattrenne che, anziché calmarsi, li minaccia con un martello prima e con una pala subito dopo. Anzi proprio con quest'ultimo arnese, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cercano Riportare Pace Famiglia