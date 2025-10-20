C’era lui terribile Autista morto nell’assalto del bus chi era la vittima

Una serata di sport si è trasformata in un incubo sulla Strada Statale 79 che collega Rieti a Terni. Erano da poco passate le 21 quando il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket 2000, di ritorno dalla partita vinta contro la Real Sebastiani Rieti, è stato improvvisamente preso di mira da una sassaiola. L’automezzo, diretto verso l’autostrada, si trovava all’altezza del comune di Contigliano quando due grosse pietre sono state scagliate contro il parabrezza. Una di queste ha infranto il vetro anteriore, centrando in pieno l’uomo che sedeva accanto all’autista. È morto così, in un attimo, Raffaele Marianella, 65 anni, originario di Roma ma residente a Firenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it