Centro Tecnico BM Arezzo bello a metà si arrende a San Miniato

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Non riesce a sfatare il tabù San Miniato il Centro Tecnico BM di coach FIoravanti che gioca un'ottima prima metà di partita prima di doversi arrendersi ad un terzo quarto straripante della squadra di casa che mette a referto 36 punti in 10 minuti. Gli amaranto sono costretti a rinunciare a Lemmi presente in panchina per incitare i compagni ma non disponibile per giocare dopo il colpo fortuito ricevuto contro Cecina, nel corso della partita poi anche Cazzanti è vittima di un problema muscolare che ne limita l'utilizzo. Nonostante ciò il Centro Tecnico BM ha un buon approccio alla gara riuscendo a rimanere in scia a San Miniato e grazie ad una grande attenzione difensiva nel secondo quarto la SBA opera un allungo che permette agli amaranto di andare all'intervallo in vantaggio 38-27 frutto di un'ottima prova difensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

