Centro Tecnico BM Arezzo bello a metà si arrende a San Miniato
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Non riesce a sfatare il tabù San Miniato il Centro Tecnico BM di coach FIoravanti che gioca un'ottima prima metà di partita prima di doversi arrendersi ad un terzo quarto straripante della squadra di casa che mette a referto 36 punti in 10 minuti. Gli amaranto sono costretti a rinunciare a Lemmi presente in panchina per incitare i compagni ma non disponibile per giocare dopo il colpo fortuito ricevuto contro Cecina, nel corso della partita poi anche Cazzanti è vittima di un problema muscolare che ne limita l'utilizzo. Nonostante ciò il Centro Tecnico BM ha un buon approccio alla gara riuscendo a rimanere in scia a San Miniato e grazie ad una grande attenzione difensiva nel secondo quarto la SBA opera un allungo che permette agli amaranto di andare all'intervallo in vantaggio 38-27 frutto di un'ottima prova difensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
– Grande soddisfazione per tutto il ? Il nostro ragazzo ’, classe 2013, è stato convocato per il raduno del Centro Tecnico Federale – c - facebook.com Vai su Facebook
Il Centro Tecnico di Milano come il campo gara dei Mondiali di Jakarta grazie agli attrezzi Taishan, forniti da PunteTese ?Un allestimento ideale che ha accompagnato gli azzurri nella preparazione alla competizione iridata ?Maggiori info qui: https://gi - X Vai su X
Centro Tecnico BM Arezzo domenica in trasferta a San Miniato - Trasferta particolarmente insidiosa quella che domenica alle 18 andrà ad affrontare il Centro Tecnico BM Arezzo sul campo di San Miniato, alle difficoltà legate alla competitività dell'avversario ea q ... Lo riporta lanazione.it
Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra I ragazzi di coach Fioravanti si prendono nel finale una preziosa vittoria ... lanazione.it scrive