Centro storico fruibile e sicuro | al via il progetto di riqualificazione del cuore di San Giovanni Valdarno

Arezzo, 20 ottobre 2025 –  .  Un investimento di 210mila euro per migliorare sicurezza, accessibilità e decoro del centro storico, grazie al contributo pubblico della Regione Toscana a cui si aggiunge il sostengo della Bcc Banca Valdarno. Il comune di San Giovanni Valdarno è risultato beneficiario del finanziamento stanziato dalla Regione Toscana per la realizzazione di interventi destinati alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e alla rigenerazione degli spazi urbani e dei centri commerciali naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

