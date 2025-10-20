Centrato un 5 da oltre 16 mila euro al SuperEnalotto | San Margherita di Belice in festa
L'Agrigentino è andato a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 17 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 16.057,39 euro a San Margherita di Belice, al bar Rinascita di via San Francesco.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
(Adnkronos) - Nessun '6' al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 17 ottobre, ma centrato il '5+1' da oltre 397mila euro. Centrati inoltre otto '5' che vincono 16.057,39 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 66,3 milioni di euro. Al SuperE - facebook.com Vai su Facebook
#SuperEnalotto: a Grottammare centrato un “5” per un totale di oltre 21mila euro https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,0689C324-A81B-11F0-9218-37FAA09AA718/… @A - X Vai su X
SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro - Nell’estrazione di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” 27. Come scrive canicattiweb.com
SuperEnalotto: a Dolo (VE) centrato un “5” da oltre 27mila euro - Nell’estrazione di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, centrato a Dolo, in provincia di ... Scrive agipronews.it
Superenalotto, a Firenze centrato un ‘5’ da oltre 27mila euro - Firenze, 17 settembre 2025 – La dea bendata torna a baciare nuovamente la Toscana. Come scrive lanazione.it