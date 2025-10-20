Centrato un 5 da oltre 16 mila euro al SuperEnalotto | San Margherita di Belice in festa

L'Agrigentino è andato a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 17 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 16.057,39 euro a San Margherita di Belice, al bar Rinascita di via San Francesco.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it