Cento chili di cocaina nell' auto a noleggio | il corriere condannato a sei anni
Sei anni di reclusione, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. E' la condanna inflitta dal giudice Giuseppe Cario a un 41enne albanese arrestato lo scorso marzo ad Aprilia con uno dei più ingenti carichi di droga sequestrati sul territorio: 105 chili di cocaina.Lo stupefacente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
80 chili di bombe su ciascun abitante. A Gaza Israele ha sganciato in media, su ciascuna persona, una quantità di esplosivo superiore al suo peso. Una persona che, in un caso su due, è una bambina o un bambino. Il 50 per cento delle persone a Gaza ha me - facebook.com Vai su Facebook
Più di 100 chili di cavi di rame e fibra ottica trovati in un'auto https://ift.tt/KuoX1SP - X Vai su X
Roma, maxi-sequestro di cocaina: nell'appartamento 200 chili di polvere bianca, avrebbero fruttato 16 milioni di euro - Un appartamento trasformato in deposito, con quasi 200 chili di cocaina nascosti. Da msn.com
Cento chili di cocaina in auto, va in abbreviato - All’interno dei borsoni 90 pacchetti e un fortissimo odore di mentolo o eucalipto, del tutto identico a quello di un noto balsamo- Scrive latinaoggi.eu
Sequestrati 200 chili di cocaina a Roma, la droga scoperta nell’abitazione di un 23enne - A Roma sequestrati 200 chili di cocaina e una pistola: arrestato un 23enne albanese, scoperta centrale logistica della droga. Scrive blitzquotidiano.it