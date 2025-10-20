Cento chili di cocaina nell' auto a noleggio | il corriere condannato a sei anni

Latinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei anni di reclusione, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. E' la condanna inflitta dal giudice Giuseppe Cario a un 41enne albanese arrestato lo scorso marzo ad Aprilia con uno dei più ingenti carichi di droga sequestrati sul territorio: 105 chili di cocaina.Lo stupefacente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

