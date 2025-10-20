Centinaia di persone hanno sfilato per Pamela Genini tra le strade del quartiere Gorla di Milano dove la ragazza 29enne è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin

M ilano, 20 ott. (askanews) – “Basta Femminicidi”, lo striscione su una panchina, e ancora, “ Per Pamela per tutte “, la scritta in testa alla fiaccolata a cui hanno preso parte centinaia di persone per Pamela Genini, per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la ragazza 29enne è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Leggi anche › «Il femminicidio di Pamela Genini vi sconvolge? Parlatene tra uomini, ma poi parlate anche di voi» La passeggiata, organizzata da abitanti e commercianti, è terminata sotto casa della giovane, in via Iglesias, dove sono stati posati fiori e candele, un lungo applauso per ricordarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

