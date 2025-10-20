Centinaia di persone hanno sfilato per Pamela Genini tra le strade del quartiere Gorla di Milano dove la ragazza 29enne è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin

Iodonna.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M ilano, 20 ott. (askanews) – “Basta Femminicidi”, lo striscione su una panchina, e ancora, “ Per Pamela per tutte “, la scritta in testa alla fiaccolata a cui hanno preso parte centinaia di persone per Pamela Genini, per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la ragazza 29enne è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Leggi anche › «Il femminicidio di Pamela Genini vi sconvolge? Parlatene tra uomini, ma poi parlate anche di voi» La passeggiata, organizzata da abitanti e commercianti, è terminata sotto casa della giovane, in via Iglesias, dove sono stati posati fiori e candele, un lungo applauso per ricordarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

centinaia di persone hanno sfilato per pamela genini tra le strade del quartiere gorla di milano dove la ragazza 29enne 232 stata uccisa a coltellate dal compagno gianluca soncin

© Iodonna.it - Centinaia di persone hanno sfilato per Pamela Genini, tra le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la ragazza 29enne è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin

Argomenti simili trattati di recente

centinaia persone hanno sfilatoFiaccolata per Pamela Genini a Milano, centinaia di persone sfilano accanto alla madre della 29enne uccisa dal compagno - L'iniziativa, al quartiere Gorla, ha radunato centinaia di persone intorno alla panchina rossa a pochi passi dall'abitazione della ragazza. Si legge su milano.corriere.it

centinaia persone hanno sfilatoCile, Zombie Walk a Santiago: omaggio a Doctor Mortis - Centinaia di persone in costumi mostruosi hanno sfilato tra musica e trucco scenico, rendendo omaggio ... Da tg24.sky.it

centinaia persone hanno sfilatoCentinaia di persone a manifestazione pro Pal a Trieste - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Centinaia Persone Hanno Sfilato