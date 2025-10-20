Celebrata la Liberazione di Cesenatico | i luoghi del ricordo Ponte Ruffio la Rocca di Cesena e il cimitero cittadino
Una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partendo dal Municipio cittadino si è recata a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero Cittadino. Alle ore 10.30 al.
Lunedì 20 ottobre celebriamo l'81° anniversario della liberazione di Cesenatico dal nazifascismo nei luoghi che ricorda i Caduti Partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero Cittadino. A seguire presso il Cimitero Cittadino verrà celebrata una
Cesena celebra la sua liberazione dal nazifascismo con eventi da oggi a fine mese
Cesenatico. Celebrato l'81° Anniversario della Liberazione - La città rende omaggio ai caduti del Commonwealth Gambettola, al via la ...
Cesenatico, 81° Anniversario della Liberazione: le celebrazioni - Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.
Cesenatico celebra la liberazione: le iniziative di lunedì 20 e venerdì 24 ottobre - Il Comune di Cesenatico si prepara a celebrare l'81° anniversario della sua liberazione dal nazifascismo.