Celebrata la Liberazione di Cesenatico | i luoghi del ricordo Ponte Ruffio la Rocca di Cesena e il cimitero cittadino

Una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partendo dal Municipio cittadino si è recata a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero Cittadino. Alle ore 10.30 al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it