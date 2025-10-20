Firenze, 20 ottobre 2025 - L’aument o della cedolare secca al 26 per cento anche sul primo immobile rappresenta, per il mondo del turismo e delle locazioni brevi, l’ennesima stangata. La misura, inserita nella manovra 2026, elimina la precedente aliquota al 21 per cento per il primo appartamento e uniforma la tassazione verso l’alto, cancellando una delle poche agevolazioni rimaste per chi affitta a uso turistico. Secondo gli operatori del settore, il provvedimento rischia di frenare gli investimenti e ridurre l’offerta di alloggi, con ricadute anche sulla già complessa crisi abitativa nelle grandi città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cedolare secca al 26 per cento: la stretta sugli affitti brevi fa infuriare il settore