San Giovanni in Marignano (Rimini), 20 ottobre 2025 - Un volo di circa otto metri. Giù da un lucernario di una azienda di via Tavollo nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove era salito intorno alle 12, pare, per portare il pasto a un operaio che era al lavoro sul tetto dell'impresa che si occupa della lavorazione dell'acciaio. Così è morto, sul colpo, un 64enne residente nel pesarese che stando alle prime informazioni sarebbe un impiegato di una ditta di catering con sede sempre nel pesarese. Da capire è infatti il motivo per cui il 64enne si trovasse sul tetto dell'azienda marignanese, se per motivi di rapporti personali con l'operaio che stava lavorando o se per conto dell'impresa di cui era addetto.

© Ilrestodelcarlino.it - Cede il lucernario, muore per portare il pasto a un operaio: incidente sul lavoro nel Riminese