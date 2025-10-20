Cecina | Oscar dei parchi acquatici premio speciale per l' Acqua Village | Un grande lavoro di squadra che apre una nuova era
Straordinario riconoscimento per Acqua Village Cecina ai Parksmania Awards 2025, gli Oscar dei parchi di divertimento italiani, che quest’anno si sono tenuti a Mirabilandia. Il parco toscano ha conquistato il Premio speciale della giuria per Makai Beach, l’isola del benessere, l’oasi esotica che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Riconoscimento nazionale per Acqua Village Cecina: Makai Beach conquista la giuria dei Parksmania Awards - CECINA – Grande riconoscimento per Acqua Village Cecina ai Parksmania Awards 2025, gli Oscar dei parchi di divertimento italiani, che quest’anno si sono tenuti a Mirabilandia. Lo riporta msn.com
Parco acquatico dell’anno. L’oscar del settore lo vince l’Acqua Village - Il sindaco Benini: "La struttura è un lustro per la nostra città ormai da 23 anni". Secondo lanazione.it
Acqua Village. Assunzioni per 150 - Acqua Village, i parchi acquatici a tema tiki di Cecina e Follonica, cercano personale per la stagione estiva 2025. Segnala lanazione.it