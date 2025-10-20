C’è una razza che depone le uova vicino alla Madonnina
La razza è un pesce che depone le uova sul fondale marino. E ce n’è una che lo ha fatto proprio sulla riva della spiaggia di Pescara. All’altezza della Madonnina, sul lungomare Matteotti, è stata immortalata una razza in questo particolare momento. Non è spiaggiata, sta solo facendo “il suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
