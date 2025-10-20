C' è il primo morto in Italia per ' nitazeni' la droga più potente del fentanyl

AGI - E' allarme in Alto Adige per l'uso del 'nitazeni', droga più potente del fentanyl, oppioidi sintetici venduti sul web che hanno causato la morte di un ragazzo. Per la prima volta in provincia di Bolzano è stata rilevata questa sostanza come da certificato di un decesso a seguito dell'assunzione. Come emerso oggi in conferenza stampa in Procura a Bolzano si tratta della prima volta anche a livello nazionale. L'indagine, molto complessa che ha visto il coinvolgimento del Ris di Roma, è iniziata a seguito di una morte sospetta di un uomo di 30 anni avvenuta lo scorso anno a Brunico. Dopo l'autopsia è emersa la presenza di sostanze che possono risultare letali dopo una sola assunzione e fino a quel momento mai rilevate. 🔗 Leggi su Agi.it

