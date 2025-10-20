SP TECH, società tecnologica italiana specializzata in ambito legal-tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello Studio Previti Associazione Professionale, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come trusted flagger ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento europeo sui servizi digitali. "L’inserimento nella ristretta lista dei segnalatori attendibili conferma la qualità, l’affidabilità e l’eccellenza del lavoro svolto dal team – commentano da Sp Tech – nel progettare e implementare sistemi avanzati di monitoraggio e contrasto ai contenuti illeciti online". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

C'è il bollino Agcom:. Sp Tech "attendibile"