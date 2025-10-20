C’è il bollino Agcom | Sp Tech attendibile
SP TECH, società tecnologica italiana specializzata in ambito legal-tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello Studio Previti Associazione Professionale, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come trusted flagger ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento europeo sui servizi digitali. "L’inserimento nella ristretta lista dei segnalatori attendibili conferma la qualità, l’affidabilità e l’eccellenza del lavoro svolto dal team – commentano da Sp Tech – nel progettare e implementare sistemi avanzati di monitoraggio e contrasto ai contenuti illeciti online". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Agcom, Linee guida sul divieto di pubblicità dell'azzardo, 18 aprile 2019 i titolari di sale gioco potranno pubblicizzare le vincite registrate nei loro locali, considerando tutto non alla voce "pubblicità" ma in quella "esposizione del marchio". DOPPIA ESTRAZION - facebook.com Vai su Facebook
C’è il bollino Agcom:. Sp Tech "attendibile" - tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello ... Scrive msn.com
Per SP Tech il bollino Agcom: è «segnalatore attendibile» contro la pirateria - tech per la difesa della proprietà intellettuale online, entra nell’albo ristrettissimo ... Segnala ilsole24ore.com
Agcom, SP Tech ottiene il riconoscimento di “segnalatore attendibile” ai sensi del Digital Services Act - tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello Studio Previti Associazione Professionale, è ... Scrive affaritaliani.it