C’è il bollino Agcom | Sp Tech attendibile

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SP TECH, società tecnologica italiana specializzata in ambito legal-tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello Studio Previti Associazione Professionale, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come trusted flagger ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento europeo sui servizi digitali. "L’inserimento nella ristretta lista dei segnalatori attendibili conferma la qualità, l’affidabilità e l’eccellenza del lavoro svolto dal team – commentano da Sp Tech – nel progettare e implementare sistemi avanzati di monitoraggio e contrasto ai contenuti illeciti online". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

c8217232 il bollino agcom sp tech attendibile

© Quotidiano.net - C’è il bollino Agcom:. Sp Tech "attendibile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

c8217232 bollino agcom spC’è il bollino Agcom:. Sp Tech "attendibile" - tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello ... Scrive msn.com

Per SP Tech il bollino Agcom: è «segnalatore attendibile» contro la pirateria - tech per la difesa della proprietà intellettuale online, entra nell’albo ristrettissimo ... Segnala ilsole24ore.com

Agcom, SP Tech ottiene il riconoscimento di “segnalatore attendibile” ai sensi del Digital Services Act - tech per la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello Studio Previti Associazione Professionale, è ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Bollino Agcom Sp