C’è gas nell’aria Tutti in fuga dalla scuola l’allarme all’improvviso | studenti in strada
È scattata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, l’ evacuazione dell’Istituto comprensivo Pieraccini di Firenze, situato in viale Lavagnini, a causa della segnalazione di odore di gas all’interno dell’edificio. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 13:40, quando è stata allertata la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Il piano di emergenza scolastico è stato attivato tempestivamente. Sono stati evacuati 50 bambini della scuola dell’infanzia, 245 alunni della primaria e circa 400 studenti della scuola media. Questi ultimi, in prossimità della fine delle lezioni, sono stati fatti rientrare a casa senza rientrare nei locali scolastici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
la Repubblica. . La vicepresidente del M5S Chiara Appendino, alla fine, ha deciso di andare fino in fondo: durante il Consiglio nazionale del partito ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica interna. La scelta era nell’aria. All’assemblea congiunta dei gru - facebook.com Vai su Facebook
Il rilascio era nell'aria, e ora è concreto: #Veo 3.1 è già disponibile su #Gemini Chat, su #Flow, via API, e su Vertex. Dettagli e test: https://linkedin.com/posts/alessiopomaro_veo-gemini-flow-activity-7384468205907570688-bepQ… #AI #GenAI #Generative - X Vai su X