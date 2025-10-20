C’è gas nell’aria Tutti in fuga dalla scuola l’allarme all’improvviso | studenti in strada

È scattata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, l’ evacuazione dell’Istituto comprensivo Pieraccini di Firenze, situato in viale Lavagnini, a causa della segnalazione di odore di gas all’interno dell’edificio. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 13:40, quando è stata allertata la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Il piano di emergenza scolastico è stato attivato tempestivamente. Sono stati evacuati 50 bambini della scuola dell’infanzia, 245 alunni della primaria e circa 400 studenti della scuola media. Questi ultimi, in prossimità della fine delle lezioni, sono stati fatti rientrare a casa senza rientrare nei locali scolastici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it