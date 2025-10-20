Cdp e Finint investono nel vino del Sud | sottoscritti bond per 5 mln emessi da Feudi San Gregorio

Sostenere lo sviluppo di un’eccellenza agroalimentare del Sud Italia e allo stesso tempo contribuire all’evoluzione del settore vitivinicolo con strumenti finanziari sempre più innovativi: è l’obiettivo della sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti e Finint Investments  dei  due bond per complessivi 5 milioni di euro emessi da Feudi di San Gregorio Spa, tra le principali aziende della filiera del vino nel Mezzogiorno. L’emissione si compone di due tranche: la prima, del  valore di   3 milioni  e della  durata di 7 anni, è stata sottoscritta da Finint Investments attraverso il Fondo Pmi Italia III, mentre la seconda, del  valore di 2 milioni  e della  durata di 6 anni, è stata sottoscritta da Cdp. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

