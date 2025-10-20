Cavalieri Fusi striglia la squadra | Approccio sbagliato sconfitta serva da lezione

Prato, 20 ottobre 2025 - “Non c'è nulla da salvare in questa partitea, a parte forse i 2 punti ottenuti. Abbiamo avuto un approccio totalmente sbagliato, non abbiamo fatto nulla per adattarci ad un avversario forte ed aggressivo. Mi auguro che serva da lezione per le prossime partite”. Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, non ha usato mezzi termini per commentare la prestazione degli uomini di Alberto Chiesa contro Civitavecchia, nel match valido per la “prima” del campionato di Serie A. Un sconfitta che ha lasciato se non altro 2 punti ai “tuttineri”, ma che è maturata in maniera rocambolesca al termine di un incontro equilibrato (con i Cavalieri che erano ad un certo punto riusciti anche a ribaltare la partita). 🔗 Leggi su Lanazione.it

