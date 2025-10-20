Cavalieri Fusi striglia la squadra | Approccio sbagliato sconfitta serva da lezione
Prato, 20 ottobre 2025 - “Non c'è nulla da salvare in questa partitea, a parte forse i 2 punti ottenuti. Abbiamo avuto un approccio totalmente sbagliato, non abbiamo fatto nulla per adattarci ad un avversario forte ed aggressivo. Mi auguro che serva da lezione per le prossime partite”. Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, non ha usato mezzi termini per commentare la prestazione degli uomini di Alberto Chiesa contro Civitavecchia, nel match valido per la “prima” del campionato di Serie A. Un sconfitta che ha lasciato se non altro 2 punti ai “tuttineri”, ma che è maturata in maniera rocambolesca al termine di un incontro equilibrato (con i Cavalieri che erano ad un certo punto riusciti anche a ribaltare la partita). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Cavalieri Union Rugby. . Il servizio di TV PRATO sul Rugby Day di giovedì 16 ottobre 2025 ! ? - facebook.com Vai su Facebook
Cavalieri, Fusi "striglia" la squadra: "Approccio sbagliato, sconfitta serva da lezione" - Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha commentato la sconfitta della prima squadra contro Civitavecchia nel primo match di campionato, che ha visto comunque i "tuttineri" tornar ... Come scrive lanazione.it
Rugby. Morelli torna a casa. Cavalieri più forti - Lo ha annunciato il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, tirando così le somme in ... Segnala lanazione.it