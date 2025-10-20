Catania via al rinnovo dei viali alberati e delle strade cittadine
Un progetto di riqualificazione del verde urbano. Sono iniziati i lavori di ripristino dei viali alberati e delle strade cittadine, un intervento che prevede nuove piantumazioni, la sostituzione degli alberi morti e la rimozione delle ceppaie radicali. L'obiettivo è riqualificare il verde urbano in modo diffuso, coinvolgendo sia il centro storico che i quartieri periferici. Oltre 400 nuove piante per una città più verde. Nel corso dei lavori verranno messe a dimora più di 400 nuove piante, appartenenti a diverse specie accuratamente selezionate per la loro resistenza all'ambiente urbano e il valore ecologico.
Catania, il Comune pianta 400 nuovi alberi in centro e in zone periferiche - L'amministrazione comunale etnea annuncia di volere ripristinare viali alberati e assi stradali, restituendo decoro e continuità paesaggistica. Lo riporta lasicilia.it
