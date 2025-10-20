catania via al rinnovo dei viali alberati e delle strade cittadine

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto di riqualificazione del verde urbano. Sono iniziati i lavori di ripristino dei viali alberati e delle strade cittadine, un intervento che prevede nuove piantumazioni, la sostituzione degli alberi morti e la rimozione delle ceppaie radicali. L’obiettivo è riqualificare il verde urbano in modo diffuso, coinvolgendo sia il centro storico che i quartieri periferici. Oltre 400 nuove piante per una città più verde. Nel corso dei lavori verranno messe a dimora più di 400 nuove piante, appartenenti a diverse specie accuratamente selezionate per la loro resistenza all’ambiente urbano e il valore ecologico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

