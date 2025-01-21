Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Colleferro. Si è spento, all’età di 81 anni, il grande amico Roberto Corona. Le esequie Martedì 21 Ottobre ... cronachecittadine.it
Francesca Chillemi riappare sui social dopo due mesi: il messaggio per il compagno riaccende i rumors sulla ... thesocialpost.it
La casa non può essere un privilegio (specie se sei straniero): i numeri e le cose da fare contro la crisi ... ilfattoquotidiano.it
Oculista Bisantis: "Con la lente intraoculare Icl immediato effetto wow" iltempo.it
IRCCS San Raffaele di Cassino, arriva la PET-TC digitale con Intelligenza Artificiale ilgiornale.it
Al via il bando per partecipare alla terza edizione del Festival delle Birre nell'ex Cofa
Si terrà dal 14 al 16 novembre nell'area ex Cofa la terza edizione del Festival delle Birre d'Abru... ► ilpescara.it
La Promessa Anticipazioni 21 ottobre 2025: Pia sconvolge Jana con una misteriosa rivelazione, ecco quale
Cosa accadrà nella puntata de La Promessa in onda il 21 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'epi... ► comingsoon.it
Yildiz verso il Real Madrid: «Ecco cosa ho pensato quando mi hanno dato la 10. Non amo i paragoni ma Del Piero è una leggenda. Giocare al Bernabeu significa…»
di Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz parla a pochi giorni dalla super sfida del Bernabeu tra Real... ► juventusnews24.com
Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman
In un gruppo Whatsapp si farebbe riferimento a una 'missione puntiva' contro i tifosi di Pistoia. I... ► fanpage.it
Emergenza lavoro, Silvestro (FI): “Serve una risposta immediata per gli 800 tirocinanti, domani riunione urgente in Prefettura”
Tirocinanti in attesa di stabilizzazione: Forza Italia incontra il MEL, Silvestro annuncia riunione... ► puntomagazine.it
Confcommercio: 193mila imprese giovani
15.32 In tredici anni, tra il 2011 e il 2024, l'Italia ha perso 193mila imprese guidate da under 35... ► televideo.rai.it
Chi era Raffaele Marianella, morto nell’assalto al pullman: i sospetti su infiltrazioni estremiste e le testimonianze
Il ricordo della figlia della vittima, era ad un passo dalla pensione “Ti terrò sempre nel mio c... ► notizieaudaci.it
Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona: ultrà individuati dalla Digos
Pisa, 20 ottobre 2025 – Cinque tifosi dell'Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina nell'a... ► lanazione.it
Viene spinto a terra e scippato mentre entra nel treno della metro
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne algerino, con precedenti ... ► napolitoday.it
Ubriaco picchia e minaccia di morte la compagna davanti alla figlia minore e ai carabinieri, arrestato
Un uomo di 50 anni è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il fatto sarebbe ... ► ilpescara.it
LIVE Sonego Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 15:25 Torna in campo e lo fa da sfavo... ► oasport.it
Chi c'è dietro alla foto di Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco a Times Square. Lei: "Non me lo aspettavo"
“Che sorpresa stupenda”. A scriverlo - sulle proprie Instagram stories - è stata Elisabetta Gregor... ► today.it
Accompagna un’amica a comprare 50 grammi di hashish, ma nello zaino ha cocaina per 80.000 euro
Dopo avere assistito alla cessione di 50 grammi di hashish, il personale del commissariato di Dora... ► torinotoday.it
Materazzi non ha dubbi: «Lotta Scudetto? Credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione…»
Materazzi, ex difensore e colonna dell’Inter ha parlato nel corso di un’intervista della lotta Scud... ► calcionews24.com
WRC – Oliver Solberg domina il Central European Rally in Rally2
Prima vittoria su asfalto con la Toyota GR Yaris del talento svedese, in coppia con il britannico El... ► tuttorally.news
Nuovo Rifredi Scena Aperta: “Altri Sguardi” rimette la sala al centro
Rifredi riaccende le luci con l’aria di chi ha deciso di tornare se stesso. Non come “una delle sa... ► firenzetoday.it
Treviso, 16enne abusata nel retro di un kebab: indagato il titolare e due complici
Dopo il grave episodio avvenuto recentemente nel parcheggio Cantarane, dove due giovani sono state ... ► ilgiornale.it
La Carovana della salute arriva sull’isola: tre giorni di screening oncologici gratuiti
Arriva sull’isola di Ponza la Carovana della Salute, l'iniziativa itinerante della Asl che porta s... ► latinatoday.it
Grande Fratello, anticipazioni del 20 ottobre: televoto flash e ritorno di Anita
Ospite d’eccezione della quarta puntata è Sonia Bruganelli. Rasha contesa tra Omer, Francesco e Jona... ► gazzetta.it
Rischio povertà, Campania e Calabria ultime in Europa, come il Sud America
La Campania e la Calabria hanno un rischio di povertà paragonabile a quello di un territorio del Su... ► quifinanza.it
Stella Banderas si è sposata: papà Antonio brinda con i paparazzi
Stella Banderas si è sposata: l’unica figlia dell’ex coppia composta da Melanie Griffith e Antonio ... ► amica.it
Ibride e plug-in trascinano la crescita: +2% nelle vendite totali, +5% per i modelli elettrificati.... ► dmove.it
In Brianza è scomparso un intero paese di 14mila abitanti
È successo tutto sotto i nostri occhi, lentamente. Forse è per questo che non ci siamo accorti di ... ► monzatoday.it
Ranucci annuncia i temi di Report per la nuova stagione
L’attentato in cui sono state distrutte due delle sue auto sotto casa non ha fermato Sigfrido Ranuc... ► lettera43.it
Inter, rebus Lautaro e quattro novità in Champions. Thuram punta Conte | VIDEO CM.IT
L’Inter pronta a decollare in Belgio per la sfida di Champions League contro l’Union St.Gilloise: l... ► calciomercato.it
Omoda 4, il crossover futuristico debutta al Summit Omoda & Jaecoo 2025 di Wuhu
Il nuovo crossover compatto Omoda 4 ha fatto il suo debutto mondiale al Summit Internazionale OMODA... ► ilfattoquotidiano.it
Lutto per Madonna, per lei un vuoto enorme: “Addio a un grande artista”
Il mondo della musica piange la scomparsa di un leggendario artista morto a 73 anni. Una figura uni... ► caffeinamagazine.it
È arrivato l'autunno (e la pioggia): il meteo questa settimana
Monza e la Brianza si sono svegliate sotto il tempo uggioso e tipicamente autunnale. È iniziata co... ► monzatoday.it
Velvet nails: l’autunno si veste di unghie di velluto
Se c’è un tessuto che inaugura la stagione più fredda è il velluto, caldo, voluttuoso e ricco di sf... ► amica.it
Arriva a Bari la fiera dedicata al vino: degustazioni, workshop, mercatini artigianali e mostre con Sovra Naturale
La Puglia torna a farsi culla di agricoltura etica, biodiversità ed enologia consapevole con la te... ► baritoday.it
Incidente aereo a Hong Kong: cargo esce di pista e travolge un veicolo, due morti
Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. The post Incidente ... ► lidentita.it
Sinner a Vienna 2025, quando gioca? Orari, dove vederla e contro chi
Archiviata la ricca esibizione saudita, si torna a fare sul serio. Jannik Sinner, fresco vincitore ... ► lettera43.it
Vendemmia in Galleria Cavour
Venerdì 24 ottobre 2025, dalle 18.00 alle 21.00, Galleria Cavour 1959 ospita la prima edizione di ... ► bolognatoday.it
Troppe partite, la proposta di De Laurentiis: in Nazionale fino a 23 anni
In Nazionale solo giocatori fino a 23 anni. E’ la proposta che arriva da Washington, a margine delle... ► gazzettadelsud.it
Le parole del patron azzurro dall’America. Aurelio De Laurentiis, presidente della Ssc Napoli... ► forzazzurri.net
Il caso della quarta puntata, stasera su Rai 1, porta a galla il passato doloroso del vicequestore Bacigalupo
Nell’episodio di stasera di Blanca (alle 21.30 su Rai 1), la consulente non vedente del commissaria... ► iodonna.it
Malamovida: quindicenne in una sala scommesse e alcol venduto a due minorenni
La Spezia, 20 ottobre 2025 – Una persona ubriaca con musica ad alto volume, alcol venduto a due min... ► lanazione.it
Eventi in Fiera, tanto divertimento e 'poco' sballo: pizzicati tre assuntori di droga
Un Oktoberfest e Tatoo convention di divertimento e poco sballo. E’, infatti, fortunatamente ‘scar... ► ferraratoday.it
Janua – Museo Streghe Benevento, successo per il primo appuntamento di “Di lai e cuonsoli”
Comunicato Stampa Due nuovi eventi a ottobre tra ritualità dei morti e magia egizia coinvolgeranno ... ► fremondoweb.com
Stefano De Martino torna single, Samira Lui verso Sanremo 2026 e Lady Gaga canta per Il Diavolo veste Prada 2 ma nessuno può ascoltare la sua nuova canzone
3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fai... ► vanityfair.it
D'Alba first spray serum, il prodotto virale da provare
Prezzo accessibile, ingredienti luxury e formula innovativa: First Spray Serum D'Alba, a base di tar... ► vanityfair.it
Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, Richard Linklater, presenta "Nouvelle Vague" alla Festa del Cinema di Roma. Il regista americano riceve oggi il Premio alla Carriera, dalle mani di Marco Bellocchio.
Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, Richard Linklater, presenta “N... ► iodonna.it
Scontri Pisa Verona, arrestati 5 ultras dell’Hellas
Cinque ultras dell’Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina, lunedì 20 ottobre, dalla Poli... ► lapresse.it
Si forma la lista di De Luca “A Testa Alta” in provincia di Salerno per dare sostegno a Roberto Fico
Negli ultimi giorni, la politica in provincia di Salerno ha iniziato a prendere una piega ben defin... ► cilentoreporter.it
Oltre 3 milioni di euro di multe elevate in estate: sforati i 10 milioni di euro in sanzioni da inizio anno
Tra sanzioni effettive e spese amministrative in città, tra il 1 luglio e il 30 settembre sono sta... ► ilpescara.it
Aws, cos’è e come funziona la piattaforma Amazon
Lunedì 20 ottobre un vasto blackout di Aws (Amazon Web Services) ha paralizzato decine di siti e ap... ► lettera43.it
Vi racconto la rivoluzione delle Carte geografiche Aragonesi. Scrive Cadelo
Nuove ricerche e recenti scoperte documentali permettono di frantumare vecchi dogmi culturali e di ... ► formiche.net
Via libera dell’Unione europea allo stop alle importazioni di gas russo entro il 2027
Il 20 ottobre l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un divieto d’importazione del gas natu... ► internazionale.it
Il taglio della zucca tra fiabe, magia e truccabimbi
Sabato 25 ottobre a Cernusco sul Naviglio torna il 'Taglio della Zucca' organizzato per il decimo ... ► milanotoday.it
Basket, prima vittoria per Napoli. Successo a Treviso per 86 79
Basket, Napoli batte Treviso Nella terza giornata di campionato di Serie A la Nutribullet Tre... ► forzazzurri.net
Torna il Dream Gospel choir from Harlem al Massimo
Domenica 7 dicembre al teatro Massimo di Pescara si esibirà ancora una volta il Dream Gospel choir... ► ilpescara.it
Bosz: “Domani col Napoli servirà una mentalità importante”
Le parole dell’allenatore del PSV alla vigilia del match contro il Napoli. Peter Bosz, allena... ► forzazzurri.net
Volo dirottato a Milano Linate dopo tre atterraggi falliti a Genova
Tre atterraggi falliti a causa del maltempo e della scarsa visibilità e, alla fine, il cambio di r... ► milanotoday.it
Stampare Due Pagine su un Foglio o sullo Stesso Lato
Unire due pagine su un foglio significa ridimensionare e posizionare due pagine di un documento su... ► navigaweb.net
Vandali in una scuola ad Afragola fanno cacca sui banchi, rubati soldi e accessori
Furto nella scuola Aldo Moro di Afragola. Rubati soldi e pastelli. I ladri hanno anche defecato sui... ► fanpage.it
Attentato Ranucci, analisi su decine di telecamere: caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa
Le immagini dei decine di telecamere di sorveglianza di sistemi pubblici e privati sono al vaglio, ... ► fanpage.it
VIDEO | Influenza, in piazza Verdi si vaccinano anche i direttori dell'Asp: "Diamo l'esempio"
Ha preso il via questa mattina da piazza Verdi la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-202... ► palermotoday.it
La rete invisibile che unisce un continente: dentro la scommessa europea sul 5G
Non è solo una corsa alla velocità: è una sfida politica, economica e culturale per un’Europa più i... ► quifinanza.it
Scuola in carcere: dal 2026 a Capanne le detenute potranno conseguire la maturità
A partire dal 2026 tredici detenute della casa circondariale di Capanne potranno seguire un corso ... ► perugiatoday.it
Juventus, Tudor prepara queste mosse con il Real Madrid: Gatti torna titolare. E in attacco c’è questa tentazione… Le ultimissime
di Redazione JuventusNews24Juventus, Tudor cambia di nuovo con il Real Madrid: Gatti torna titolare ... ► juventusnews24.com
Scontro tra un'auto e uno scooter, 82enne trasportato in ospedale
ANCONA – Lo scontro, avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo via Giordano Bruno, ha coinvolto un’auto... ► anconatoday.it
Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Ecco cosa cambia
Taglio dell’Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, b... ► iodonna.it