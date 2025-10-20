ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione lampo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. Un’operazione rapida, precisa e senza margine d’errore è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, appartenenti alla squadra specializzata nel contrasto alla criminalità diffusa. L’intervento ha portato all’ arresto di un uomo di 48 anni, già pregiudicato, sorpreso mentre deteneva un’arma clandestina nella propria abitazione del quartiere Picanello. Le indagini e l’irruzione nell’abitazione. L’operazione è scattata in serata, dopo giorni di accertamenti investigativi che avevano confermato i sospetti dei militari circa la presenza di armi da fuoco nella disponibilità dell’uomo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, quartiere Picanello: arrestato pregiudicato, aveva una pistola clandestina