Catania operaio muore sul lavoro in una vetreria | grave un collega

Un operaio di cinquantotto anni originario del Congo è morto sul lavoro questa mattina, 20 ottobre, in provincia di Catania, in un incidente in una vetreria a San Giovanni La Punta. Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito un suo collega, 34 anni. Secondo le prime informazioni, i due stavano trasportando una pesante lastra di vetro. Il ferito, 34 anni, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Catania, le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti del nucleo ispettorato dal lavoro. La procura etnea ha aperto un fascicolo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, operaio muore sul lavoro in una vetreria: grave un collega

